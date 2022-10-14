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В ЕС предлагают отказаться от принципа единогласия по санкциям против России

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Брюссель, Пятница 14 октября 2022 09:55
В ЕС предлагают отказаться от принципа единогласия по санкциям против России Фото: в ЕС хотят отказаться от принципа единогласия по санкциям против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основные левоцентристские партии Европы считают, что Европейский Союз должен постепенно перейти к голосованию большинством в некоторых областях внешней политики, говорится в проекте документа региональной группы Партии европейских социалистов (PES).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Внешняя политика ЕС в настоящее время требует единодушного согласия всех государств-членов, что, по словам критиков, затрудняет принятие решений и особенно проблематично во времена серьезных кризисов, таких как война России против Украины.

Небольшие страны обычно опасаются, что их национальные интересы не будут защищены без права вето.

В число социалистических лидеров, которые, как ожидается, прибудут в Берлин в пятницу на двухдневный саммит PES, входят главы правительств Испании, Португалии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Левоцентристские партии входят в состав 13 из 27 правительств ЕС на данный момент, включая трехстороннюю коалицию Германии под руководством канцлера социал-демократа Олафа Шольца, который в субботу выступит с ключевой речью.

Согласно проекту заключительного заявления саммита PES, европейские социалисты считают, что правила ЕС в отношении национальной государственной помощи должны быть смягчены, чтобы предоставить больше финансовых возможностей для борьбы с разрушительными последствиями нынешнего энергетического кризиса.

Согласно документу, следует ограничить спекуляции на энергетических рынках и ввести ценовые ограничения в энергетическом секторе.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости пересмотра принципа единогласного принятия важных решений странами-членами Евросоюза.

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