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США застерегли європейські компанії від участі в "Північному потоці-2"

Берлін, Вівторок 28 липня 2020 16:19
США застерегли європейські компанії від участі в "Північному потоці-2"
Фото: труби для газопроводу "Північний потік-2" (facebook.com/oceanscanlimited)
Автор: РБК-Україна

Вашингтон наполягає, що "Північний потік-2" є політичним проектом Росії

Сполучені Штати Америки в черговий раз застерегли європейські компанії від участі у проекті "Північний потік-2". Вашингтон наполягає, що новий газопровід спрямований на посилення залежності Європи від поставок російського газу.

Про це заявив представник посольства США в Берліні, передає Deutsche Welle.

За його словами, США "недвозначно і невпинно відзначають небезпеку" будівництва цього газопроводу. Зокрема, Вашингтон бачить в "Північному потоці-2" не комерційний проект, а інструмент Росії щодо посилення європейської залежності від поставок.

В посольстві США в Німеччині відзначають, що Вашингтон поки що не вводить санкції, однак причетні до газопроводу компанії мають усвідомлювати, що подібна участь"створює для них ризики".

Зазначимо, на сьогодні будівництво "Північного потоку-2" в територіальних водах Данії в районі острова Борнхольм припинено за нересту тріски.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США посилюють тиск на європейські та німецькі компанії, які задіяні у будівництві "Північного потоку-2".

До цього стало відомо, що будівництво не зможуть закінчити до осені.

Відзначимо, Україна виступає проти "Північного потоку-2", оскільки він знизить потребу у використанні української ГТС при поставках російського газу до Європи. Передбачається, що після запуску нового газопроводу Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету близько 3 млрд доларів щорічно.

США, своєю чергою, виступають проти, оскільки самі зацікавлені в поставках енергоносіїв до Європи.

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