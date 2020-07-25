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Будівництво "Північного потоку-2" не зможуть завершити до осені

Данія, Субота 25 липня 2020 22:58
Будівництво "Північного потоку-2" не зможуть завершити до осені
Фото: газопровід "Північний потік-2" (flickr.com / TV6 News)
Автор: Дмитро Левицький

У районі трубопроводу заборонено проводити будівельні роботи

Росія не зможе завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до осені. Данія заборонила проводити будівельні роботи у своїх водах через нерест тріски.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що російські трубоукладачі вже 2 місяці не можуть відновити будівництво трубопроводу у водах Данії.

За даними данської газети Die Neue Zürcher Zeitung, продовжити будівництво "Північного потоку-2" росіяни зможуть лише після закінчення періоду нересту тріски, а це, орієнтовно, станеться у вересні.

Нагадаємо, на початку липня Данія дозволила використання спеціальних суден у своїх водах; своїм рішенням Данія розблокувала будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, Київ виступає проти будівництва газопроводу, який має з'єднати Росію та Європу в обхід України. У Києві побоюються, що Росія може припинити транзит газу в Європу через територію України, що приносить в бюджет майже 3 млрд доларів щорічно.

Щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2", у США анонсували нові санкції проти газопроводу, які зачеплять всі компанії, які допомагають російському проекту.

Однак, Росія шукає способи обійти нові американські санкції; Москва веде переговори з партнерами по проекту, в тому числі з Німеччиною.

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