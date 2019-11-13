"Газпром" скасував розміщення євробондів через позови "Нафтогазу"

Російський "Газпром" скасував розміщення євробондів у швейцарських франках через ризик арешту залучених коштів за позовами НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в "Газпромі" і серед великих інвесторів.

За даними джерел, юристи, що займаються організацією угоди, не змогли дати повну гарантію того, що залучені кошти не будуть конфісковані.

До початку 2019 року емітентом єврооблігацій "Газпрому" виступала Gaz Capital Sa, зареєстрована в Люксембурзі. У лютому через неї російська компанія випустила семирічні єврооблігації на 1,25 млрд доларів. Але подальша робота "Газпрому" з ринком зовнішніх запозичень через люксембурзьку SPV була де-факто заблокована "Нафтогазом" через суди.

Після цього "Газпром" зареєстрував у Лондоні компанію Gaz Finance Plc, через яку планував випустити євробонди у швейцарських франках. Зараз рішення про їх випуск відкладено на невизначений термін

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

За даними "Нафтогазу", за станом на 30 червня 2019 року борг російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшився до 2,817 млрд доларів, включаючи відсотки за прострочення платежу.

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" планує стягнути в Нідерландах борг російського "Газпрому" на 3 млрд доларів до кінця 2020 року.