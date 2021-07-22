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"Газпром" готовий продовжити транзит через Україну і збільшити обсяги, але є умови

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Москва, Четвер 22 липня 2021 18:46
"Газпром" готовий продовжити транзит через Україну і збільшити обсяги, але є умови Фото: Газпром готовий продовжити транзит через Україну-названі умови (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російський "Газпром" готовий продовжувати транзит через українську газотранспортну систему (ГТС) після 2024 року, але за певних умов. Компанія також готова збільшити обсяги прокачування блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу російської корпорації Олексія Міллера.

"Газпром" готовий до продовження транзиту газу через Україну і після 2024 року виходячи з економічної доцільності і стану української ГТС", цитує РИА Новости Міллера.

За його словами, компанія навіть готова збільшити обсяги прокачування газу через українську ГТС. Це стане можливим за умови нових закупівель блакитного палива, яке йде транзитом через Україну.

Нагадаємо, раніше в Кремлі висловили готовність обговорювати продовження транзиту газу через Україну після 2024 року.

Відзначимо, за умовами угоди США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" німецька сторона зобов'язується зробити все для того, щоб транзит газу через Україну був продовжений ще на десять років.

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