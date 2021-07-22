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У Путіна готові обговорювати транзит газу через Україну після 2024

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Москва, Четвер 22 липня 2021 13:37
У Путіна готові обговорювати транзит газу через Україну після 2024 Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація готова обговорювати продовження транзиту газу через Україну. Нинішній контракт розрахований до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Президент Путін неодноразово говорив про готовність Росії обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну і після 2024. Це виключно питання економічної доцільності та рентабельності. Ми б хотіли побачити також в заяві і посил Україні. Про те, що Україна повинна проявляти відповідальну позицію в плані забезпечення економічно доцільних умов", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, за умовами угоди США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" німецька сторона зобов'язується зробити все для того, щоб транзит газу через Україну було продовжено ще на десять років.

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