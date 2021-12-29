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Збільшення постачання газу до Європи. У Росії назвали умову

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Росія, Середа 29 грудня 2021 09:14
Збільшення постачання газу до Європи. У Росії назвали умову Фото: Росія готова до довгострокових контрактів з Європою для постачання газу (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що РФ готова збільшувати постачання газу до Європи. Він уточнив, що для цього Газпрому потрібні довгострокові контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Новака для РБК.

"Ресурсна база, яка є в Росії, дозволяє забезпечувати попит європейських споживачів у будь-яких обсягах. Але, звісно, ​​це не швидкий процес, тому що політика, яка проводилася в ЄС, була спрямована на скорочення попиту", – сказав Новак. Він також додав, що збільшення видобування газу вимагає інвестицій, які мають окупатися в тривалому періоді.

Віце-прем'єр РФ вважає, що період високих цін на газ закінчиться, коли пропозиція забезпечуватиме попит у Європі у повному обсязі. Повинні бути створені запаси у підземних сховищах, щоби "надійно проходити зимовий період".

На думку Новака, ситуація з цінами буде стабільніша, якщо більша частина споживання забезпечуватиметься за рахунок довгострокових поставок з Росії, Алжиру та Норвегії.

Російський чиновник також перерахував причини, через які, як він вважає, встановилися високі ціни на газ. Це відмова ЄС від довгострокових контрактів та від довгострокових інвестицій, холодна зима 2020/21 років та ризики повторення холодів цієї зими.

Нагадаємо, "Газпром" знову відмовився бронювати потужності газопроводу "Ямал - Європа" на 26 грудня. Зазвичай цим газопроводом російський газ доставляється в Західну Європу, але вже шостий день поспіль йде реверсом до Польщі.

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