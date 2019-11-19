Газові питання не підніматимуть на нормандському саміті 

Питання газових контрактів про транзит з Російською Федерацією не будуть обговорюватись на зустрічі лідерів нормадського формату. Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він зазначив, що йому нічого не відомо про якусь конкретну роботу в нормандському форматі щодо перемовин про газ.

"Щодо нормандського формату. Мені не відомо, чесно кажучи, щоб була якась конкретна робота в нормандському форматі щодо перемовин про газ. Я так чув висловлювання пана Пристайка, який казав, що хоча російська сторона і намагалась нав'язати газові питання в нормандському форматі. Але від цього вдалося, скажімо, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії - не пройшов", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, в "Газпромі" повідомили, що направили НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік.

Згодом виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко підтвердив отримання від "Газпрому" офіційної пропозиції щодо транзитного контракту.

Раніше заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович сподівається, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна на саміті "нормандського формату" (9 грудня) обговорять контракт щодо транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін вважають, що проведення саміту "нормадської четвірки" має реально сприяти швидкій і повній реалізації мінських угод.

Зазначимо, саміт нормандському форматі запланований на 9 грудня і відбудеться в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію.