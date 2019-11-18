Шефчович розраховує на пряму розмову Зеленського та Путіна щодо транзитного контракту

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Зеленський і Путін 9 грудня на саміті зможуть обговорити контракт по транзиту російського газу через територію України з 1 січня

Заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович сподівається, що на зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна на саміті "нормандського формату" (9 грудня) обговорять контракт по транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.

За словами заступника голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Мароша Шефчовича, обговорення контракту на рівні глав держав дозволить прискорити процес визначення долі транзиту і завершити газові переговори до кінця цього року.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб доставити газ з Росії через Україну до Словаччини у 2020 році", - сказав Шефчович.

Нагадаємо, саміт нормандському форматі запланований на 9 грудня і пройде в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому" офіційну пропозицію по транзитному контракту. Документ надійшов факсом. В компанії нададуть відповідь російській стороні після вивчення документу.

Раніше в "Газпромі" повідомили, що направили НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік.