ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рейтинг Зеленського впав до 50%

Новини » Політика     28.11.2019 - 10:19
Рейтинг Зеленського впав до 50%
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні два місяці президент втратив 20% прихильників

Наприкінці листопада 2019 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 52% українців, негативно - 19%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% в вересні, 66% - в жовтні, 64% на початку листопада, 52% - в кінці листопада.

У той же час, частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала: 7% в вересні, 9% в жовтні, 12% на початку листопада, 19% в кінці листопада.

Оцінка дій президента України порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 10 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 64% до 54%), і на 13 процентних пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 23% до 36%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.

Нагадаємо, дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС свідчать, що у листопаді 2019 року негативні оцінки першим крокам президента Володимира Зеленського дали 24% респондентів, що удвічі більше, ніж у серпні.

Впевнені у завтрашньому дні менше половини українців Зеленський розповів, про що говорив із Путіним
Новини України Володимир Зеленськийопросрейтинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся