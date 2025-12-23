ua en ru
Газовые доходы России обвалились до времен пандемии

Россия, Вторник 23 декабря 2025 20:28
Газовые доходы России обвалились до времен пандемии Фото: газовый экспорт РФ в Европу с прошлого года упал почти вполовину (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Бюджет России третий год подряд теряет доходы от экспорта газа. Причина заключается в рекордном сокращении поставок "Газпрома" в ЕС, тогда как трубопровод в Китай не способен компенсировать потерянную выручку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

К ноябрю 2025 года в российский бюджет поступило 420 млрд рублей (5,4 млрд долларов) экспортных пошлин на газ. Прогнозируемые поступления до конца года составляют около 470 млрд рублей (5,9 млрд долларов).

По сравнению с 2024 годом газовые доходы РФ сократились на 4%, а с 2023-м - на 17%. Нынешние поступления в российский бюджет могут стать самыми низкими со времен пандемии - в 2020 году в бюджет РФ поступило 439,1 млрд рублей (5,62 млрд долларов).

Китай в этом году закупит 38,7 млрд кубометров российского газа, при этом экспорт в ЕС упал еще на 45% против 2024 года на фоне остановки транзита через Украину. Сейчас его объемы являются самыми низкими с начала 1970-х годов.

По результатам этого года страна-агрессор продаст в страны дальнего зарубежья 78 млрд кубометров газа, что в 2,6 раза меньше 2018-2019 годов. При этом, по мнению аналитиков, китайское направление постепенно компенсирует часть утраченного рынка Европы.

Экспорт российского газа в Китай

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Страна-агрессор поставляет газ китайцам по сниженной цене.

Отметим, российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это является очередным признаком усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.

Евросоюз Российская Федерация Китай Газ
