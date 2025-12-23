Газові доходи Росії обвалилися до часів пандемії
Бюджет Росії третій рік поспіль втрачає доходи від експорту газу. Причина полягає у рекордному скороченні постачань "Газпрому" до ЄС, тоді як трубопровід до Китаю не здатен компенсувати втрачений виторг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
До листопада 2025 року до російського бюджету надійшло 420 млрд рублів (5,4 млрд доларів) експортних мит на газ. Прогнозовані надходження до кінця року становлять близько 470 млрд рублів (5,9 млрд доларів).
У порівнянні з 2024 роком газові доходи РФ скоротилися на 4%, а з 2023-м - на 17%. Цьогорічні надходження до російського бюджету можуть стати найнижчими з часів пандемії - у 2020 році до бюджету РФ надійшло 439,1 млрд рублів (5,62 млрд доларів).
Китай цьогоріч закупить 38,7 млрд кубометрів російського газу, при цьому експорт до ЄС впав ще на 45% проти 2024 року на тлі зупинки транзиту через Україну. Наразі його обсяги є найнижчими з початку 1970-х років.
За результатами цього року країна-агресорка продасть до країн далекого зарубіжжя 78 млрд кубометрів газу, що у 2,6 раза менше за 2018-2019 роки. При цьому, на думку аналітиків, китайський напрям поступово компенсує частину втраченого ринку Європи.
Експорт російського газу до Китаю
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія зосередилась на збільшенні експорту природного газу до Китаю. Країна-агресорка постачає газ китайцям за зниженою ціною.
Зазначимо, російський експортний завод зрідженого природного газу доставив свою першу партію до Китаю з моменту запровадження санкцій США у січні. Це є черговою ознакою посилення енергетичної співпраці між Пекіном та Москвою.