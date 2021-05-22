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У Газі оцінили збитки в результаті конфлікту з Ізраїлем в 150 млн доларів

Автор: Ігор Литвиненко

У Міністерстві праці Палестинської Автономної адміністрації оцінили попередній збиток Сектору Газа в результаті військового конфлікту з Ізраїлем. Так, збиток склав 150 мільйонів доларів.

Про це заявив представник міністерства в Газі Наджі Сархан, передає Newsru.co.il.

Згідно з оцінкою, за 10 днів протистояння, в результаті дій армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), були повністю зруйновані 2 тисячі будинків, більше 15 тисяч були пошкоджені. Також Сархан додав, що повністю або частково зруйновані чотири мечеті, десятки поліцейських дільниць, більшість виробничих приміщень в промисловій зоні Сектора Газа.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Ізраїль оцінив збитки в результаті ракетних обстрілів і заворушень в близько 77 млн доларів.

Раніше президент США Джо Байден завив про готовності допомогти у відновленні мирної інфраструктури Сектору Газа.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності режим припинення вогню. Зараз перемир'я між сторонами зберігається. Бойові дії тривали з 10 травня.

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