В Газе оценили ущерб в результате конфликта с Израилем в 150 млн долларов

В Министерстве труда Палестинской автономной администрации оценили предварительный ущерб Сектору Газа в результате военного конфликта с Израилем. Так, ущерб составил 150 миллионов долларов.
Об этом заявил представитель министерства в Газе Наджи Сархан, передает Newsru.co.il.
Согласно оценке, за 10 дней противостояния, в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), были полностью разрушены 2 тысячи домов, более 15 тысяч были повреждены. Также Сархан добавил, что полностью или частично разрушены четыре мечети, десятки полицейских участков, большинство производственных помещений в промышленной зоне Сектора Газа.
Отметим, ранее сообщалось, что Израиль оценил ущерб в результате ракетных обстрелов и беспорядков в около 77 млн долларов.
Ранее президент США Джо Байден завил о готовности помочь в восстановлении мирной инфраструктуры Сектора Газа.
Напомним, в ночь на 21 мая между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. Сейчас перемирие между сторонами сохраняется. Боевые действия продолжались с 10 мая.