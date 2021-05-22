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В Ізраїлі підрахували суму збитку від ракетних обстрілів і заворушень

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Ізраїль, Субота 22 травня 2021 18:39
В Ізраїлі підрахували суму збитку від ракетних обстрілів і заворушень Фото: сума прямого збитку склала близько 77 млн доларів (twitter.com/paldf22)
Автор: Ігор Литвиненко

Ізраїльське податкове управління оцінило прямий збиток майну від ракетних обстрілів і вандалізму під час конфлікту з палестинськими угрупованнями. Так, збиток склав близько 77 мільйонів доларів (250 млн шекелів).

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Відзначається, що на момент закінчення операції "Страж стін" в управління було подано 5245 позовів. При цьому загальна кількість позовів може зрости, так як не враховується збиток, нанесений в останні години операції, і збиток майну сімей, які тимчасово покинули зони обстрілів.

Найбільше від ракетних обстрілів постраждав Ашкелон, де були пошкоджені 787 квартир. В цілому в Ашкелоні подали 1087 позовів. Також постраждали Ашдод - 228 квартири, 359 позовів, Рамат-Ган - 227 квартири, 254 позови, Холон-188 квартир, 249 позовів, Петах-Тіква - 182 квартири, Гіватаїма-136 квартир, Тель-Авів - 77 квартир. Ще кілька будівель постраждали від заворушень в Яффо.

Через пошкодження будинків в результаті ракетного обстрілу 170 сімей були виселенні і проживають в готелях коштом податкового управління.

У Південному окрузі було подано 2585 позовів, в Гуш-Дані - 2336, в Єрусалимському окрузі - 81, в Хайфському - 253. На півдні постраждали 868 автомобілів.

Раніше президент США Джо Байден завив про готовності допомогти у відновленні Сектору Газа.

Зазначимо, в ніч на 21 травня між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності режим припинення вогню. Бойові дії між сторонами тривали з 10 травня.

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