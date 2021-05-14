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У Газі оновили дані про загиблих в результаті конфлікту з Ізраїлем

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Сектор Газа, П'ятниця 14 травня 2021 11:37
У Газі оновили дані про загиблих в результаті конфлікту з Ізраїлем Фото: в Газі заявили про 119 загиблих (twitter.com OrenZiv1985)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, оновило дані про загиблих в результаті військового конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. За інформацією палестинської сторони, загинули 119 осіб.

Про це повідомляє The Time Of Israel.

За даними Гази, серед убитих 27 неповнолітніх. Також ще 600 осіб отримали поранення.

Своєю чергою в Ізраїлі заявляють, що більшість жертв є членами терористичних груп або помилкових обстрілів з боку ХАМАС, ракети яких приземлилися всередині сектора.

Нагадаємо, 10 травня між Ізраїлем і Палестиною загострилася ситуація. З того часу ХАМАС із сектора Газа випустив по Ізраїлю більше ніж 2 тисяч ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

Як писало РБК-Україна, в ніч з 13 на 14 травня з Гази по Ізраїлю випустили близько 200 ракет. Водночас наземні війська Ізраїлю стали наносити удари по Сектору Газа.

Як пізніше пояснили в Армії оборони Ізраїлю, йдеться про обстріл з наземної артилерії, фізично наземні сили на територію Гази не заходили.

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