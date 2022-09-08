У Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"

Процедура банкрутства Nord Stream 2 AG, оператора російського газопроводу "Північний потік-2", припинена до січня 2023 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний торговий бюлетень Швейцарія.

Як випливає з повідомлення, суд швейцарського кантону Цуг продовжив тимчасовий мораторій на виплату позик компанії на чотири місяці за заявою Nord Stream 2 AG. Компанія Transliq AG зберегла свій статус тимчасового керівника.

Припинення банкрутства діятиме з 10 вересня 2022 року по 10 січня 2023 року.

У лютому Німеччина заморозила сертифікацію газопроводу" Північний потік-2 "після рішення Росії визнати" ЛДНР" і почати війну проти України.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Після США ввели санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. В результаті компанія звільнила всіх співробітників. У травні суд кантону Цуг призупинив процедуру банкрутства компанії до 10 вересня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина не планує погоджуватися запускати"Північний потік - 2" навіть у випадку складної ситуації в майбутні місяці.

Тим часом фракція "Вільної демократичної партії Німеччини", що входить в коаліцію в Бундестазі, закликає демонтувати газопровід. Президент Польщі Анджей Дуда також закликав до ліквідації "Північного потоку-2".

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