Ціни на газ в Європі стрімко зростають і досягли 450 доларів

Ціни на газ в Європі зросли до максимуму з 2008 року після відмови "Газпрому" бронювати додаткові потужності української ГТС. Вартість на найбільшому європейському хабі TTF в Нідерландах досягла 450 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані бірж.

Генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю виданню Financial Times назвав відмову Росії від додаткових поставок газу в Європу "шантажем", оскільки ціни на паливо зросли до рекордно високого рівня. За його словами, "це штучно створена проблема".

Макогон, сказав, що, на його думку, російський "Газпром" навмисно стримував поставки газу в Європу, відмовляючись постачати додаткові обсяги газу через Україну, щоб домогтися схвалення спірного трубопроводу "Північний потік-2".

"[Європа] не повинна слідувати цьому ціновому шантажу "Газпрому", - сказав Макогон, відзначаючи, що Росія могла б стримати подвоєння цін на газ в цьому році, якби поставляла більше. Поставки з Росії у 2021 році знизяться майже на одну п'яту в порівнянні з рівнем до пандемії.

Як зазначає Financial Times, "Газпром", що володіє монополією на експорт російського трубопровідного газу, у вівторок відмовився бронювати додаткові обсяги через Україну на щомісячному аукціоні, призначеному для збільшення його експорту в Європу, що спровокувало подальше зростання цін.

Хоча зниження російських поставок - не єдина причина зростання цін на газ, враховуючи зимове виснаження запасів і більш високий попит у всьому світі, керівники і трейдери піддають критиці небажання "Газпрому" збільшити експорт.

Джеймс Хакстепп з S&P Global Platts заявив, що "Газпром" ризикує підірвати бажання компанії вважатися надійним партнером, тим більше що в наступному місяці інші російські трубопроводи будуть зупинені на технічне обслуговування.

Макогон сказав, що Росія цієї зими в кінцевому підсумку загрожує скороченням пропозиції в Європі, оскільки зазвичай влітку сховища поповнюються, коли попит на опалення нижче. "Європа може вступити в зиму з дуже серйозними проблемами", - сказав Макогон.