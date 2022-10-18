Россияне подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных, - Гайдай

Российские оккупанты подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных. Также они взорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ураинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в составы и командные пункты оккупантов", - заявил Гайдай.

По его словам, оккупанты танками, "Градами" и "Смерчами" расстреливают деоккупированные населенные пункты. Именно поэтому возвращаться туда гражданским опасно. Гайдай сообщил, что оккупанты продолжают привозить мобилизованных россиян в регион, также перебрасывают много вражеской техники.

"Из больниц и учебных заведений Луганщины россияне вывозят оборудование и оргтехнику", - добавил глава области.