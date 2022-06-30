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Гайдай про Лисичанськ: ризик оточення міста є, але ЗСУ контролюють ситуацію

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Четвер 30 червня 2022 19:39
Гайдай про Лисичанськ: ризик оточення міста є, але ЗСУ контролюють ситуацію Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Іван Носальський

Солдати РФ планують оточити Лисичанськ Луганської області, але українські військові контролюють ситуацію та не дають окупантам реалізувати свої цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Дивіться, такий ризик (оточення - ред.) в принципі є і він давно є, тому що давно намагалися Попасне перерізати або з Білогорівки, такі варіанти в теорії є. Але на практиці наші військові бачать всю мапу бойових дій, бачать, звідки підходять ворожі сили, бачать, де в них там є резерви, де можуть бути певні проблеми. Тому вони там все контролюють", - заявив він.

Також Гайдай додав, що інформація про те, що Лисичанськ нібито вже оточений, яку розповсюджують російські пропагандисти, є неправдивою.

При цьому, за його даними, зараз військові РФ знаходяться на околицях міста, вуличні бої не ведуться.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що ворог намагається блокувати Лисичанськ, щоб захопити останнє місто на Луганщині, яке залишається під контролем ЗСУ.

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