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Гайдай о Лисичанске: риск окружения города есть, но ВСУ контролируют ситуацию

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Четверг 30 июня 2022 19:39
Гайдай о Лисичанске: риск окружения города есть, но ВСУ контролируют ситуацию Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Иван Носальский

Солдаты РФ планируют окружить Лисичанск Луганской области, но украинские военные контролируют ситуацию и не дают оккупантам реализовать свои цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Смотрите, такие риски (окружение - ред.) в принципе есть и они давно есть, потому что давно пытались Попасное перерезать или с Белогоровки, такие варианты в теории есть. Но на практике наши военные видят всю карту боевых действий, видят, откуда подходят вражеские силы, видят, где у них есть резервы, где могут быть определенные проблемы. Потому они там все контролируют", - заявил он.

Также Гайдай добавил, что информация о том, что Лисичанск якобы уже окружен, которую распространяют российские пропагандисты, является ложной.

При этом, по его данным, сейчас военные РФ находятся в окрестностях города, уличные бои не ведутся.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что враг пытается блокировать Лисичанск, чтобы захватить последний город в Луганской области, который остается под контролем ВСУ.

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