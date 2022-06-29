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Окупанти намагаються блокувати Лисичанськ, а ЗСУ розбили кілька диверсійних груп, - Генштаб

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Україна, Середа 29 червня 2022 18:49
Окупанти намагаються блокувати Лисичанськ, а ЗСУ розбили кілька диверсійних груп, - Генштаб Фото: зведення Генштабу на вечір середи, 29 червня (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Гурковська

Ворог намагається блокувати Лисичанськ,щоб взяти під контроль останнє місто в Луганській області, яке залишається під контролем ЗСУ. Водночас українським військовим вдалося нейтралізувати декілька ДРГ противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Головні події дня

На Сіверському напрямку РФ обстріляла села Тур’я та Лугівка Сумської області. Ворог завдав авіаційного удару по Угроїдам.

На Харківському напрямку противник обстрілював Харків, Базаліївку, Пришиб, Шестакове, Руську Лозову, Верхній Салтів, Іванівку та Замулівку.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах Долини, Богородичного, Микільського, Грушувахи та Довгенього. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На Донецькому напрямку противник намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху "Лисичанськ - Бахмут". Здійснив обстріли Лисичанська, Верхньокам’янки, Сіверська та наніс авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. В районі Верхньокам’янки задіяв ДРГ.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій ЗСУ поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступати в районі Спірного, успіху не мав, відійшов. ДРГ противника ЗСУ знешкодили неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілював Авдіївку, Веселе, Павлівку, Білогір’я, Інженерного, Ольгівського, Преображенки та Гуляйпільського. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Оріхова та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку ворог також вів обстріли, проводить перегрупування військ.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили домоглися часткового успіху в районі Лисичанська.

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