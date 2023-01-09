Не оставили ни одного целого дома: Гайдай о Новоселовском, за которое продолжаются бои

Российские военные уничтожили все дома в Новоселовском (Луганская область). За этот населенный пункт до сих пор идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.

"Что касается населенного пункта Новоселовское, за которое ведутся сейчас бои, то там российские войска не оставили ни одного уцелевшего дома", - заявил Гайдай.

Глава области заявил о впечатлении, что оккупанты намеренно расстреливают каждый дом, чтобы там никто не остался в живых.

Новоселовское находится в 18 километрах от оккупированного Сватового.