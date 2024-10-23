Гаврилюк об украинском дальнобойном оружии: большинство разработок - удачные

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, сейчас в Украине работают над рядом важных проектов для расширения возможностей защитников в небе и на земле, увеличения огневой мощи.

Гаврилюк добавил, что к мощной работе привлечены команды разных министерств, ведомств, научных учреждений, предприятий - как частных, так и государственных. Разработчики пытаются максимально ускорить создание средств поражения большой дальности действия и масштабировать, чтобы было их достаточно для снижения ресурсного преимущества РФ.

"Повторю еще раз, на сегодняшний день идет наработка многих разработок, проводится их испытание, большинство разработок удачные. Детали - какое именно дальнобойное оружие, его название - это закрытая информация", - подчеркнул первый замминистра.

На вопрос о том, идет ли речь не только о дальнобойных дронах, но и о ракетах, он ответил: "Да, и о ракетах разных видов".