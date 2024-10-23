Гаврилюк об украинском дальнобойном оружии: большинство разработок - удачные
Украина разрабатывает дальнобойные дроны и ракеты отечественного производства. Большинство таких разработок - удачные.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
По его словам, сейчас в Украине работают над рядом важных проектов для расширения возможностей защитников в небе и на земле, увеличения огневой мощи.
Гаврилюк добавил, что к мощной работе привлечены команды разных министерств, ведомств, научных учреждений, предприятий - как частных, так и государственных. Разработчики пытаются максимально ускорить создание средств поражения большой дальности действия и масштабировать, чтобы было их достаточно для снижения ресурсного преимущества РФ.
"Повторю еще раз, на сегодняшний день идет наработка многих разработок, проводится их испытание, большинство разработок удачные. Детали - какое именно дальнобойное оружие, его название - это закрытая информация", - подчеркнул первый замминистра.
На вопрос о том, идет ли речь не только о дальнобойных дронах, но и о ракетах, он ответил: "Да, и о ракетах разных видов".
Дальнобойное оружие украинского производства
Украинские защитники совершили уже десятки операций, атакуя объекты на территории России. Для атак часто применяют дроны украинского производства. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, украинские дроны могут поражать цели на расстоянии до 1800 км.
Также в августе президент Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении отечественной ракеты-дрона "Паляныця". Он также заявлял, что Украина занимается разработкой собственной баллистики. Детальнее о тайном оружии Украины - в нашем материале.
На днях в Верховной Раде заявили, что в скором времени будут конкретные результаты применения украинских баллистических ракет.
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