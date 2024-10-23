Гаврилюк про українську далекобійну зброю: більшість розробок є вдалими
Україна розробляє далекобійні дрони та ракети вітчизняного виробництва. Більшість таких розробок є вдалими.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
За його словами, зараз в Україні працюють над низкою важливих проектів з метою розширення можливостей захисників у небі та на землі, збільшення вогневої потужності.
Гаврилюк додав, що до потужної роботи залучені команди різних міністерств, відомств, наукових установ, підприємств - як приватних, так і державних. Розробники намагаються максимального пришвидшити створення засобів ураження великої дальності дії і масштабувати, щоб було їх достатньо для зниження ресурсної переваги РФ.
"Повторю ще раз, на сьогодні йде напрацювання багатьох розробок, проводиться їхнє випробування, більшість розробок є вдалими. Деталі - яка саме далекобійна зброя, її назва - це закрита інформація", - наголосив перший заступник міністра.
На питання про те, чи йдеться не тільки про далекобійні дрони, а й про ракети, він відповів: "Так, і про ракети різних видів".
Далекобійна зброя українського виробництва
Українські захисники здійснили вже десятки операцій, атакуючи об'єкти на території Росії. Для атак часто застосовують дрони українського виробництва. За словами керівник ГУР Міноборони Кирила Буданова, українські дрони можуть вражати цілі на відстані до 1800 км.
Також у серпні президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування вітчизняної ракети-дрона "Паляниця". Він також заявляв, що Україна займається розробкою власної балістики. Детальніше про таємну зброю України - у нашому матеріалі.
Днями у Верховній Раді заявили, що незабаром будуть конкретні результати застосування українських балістичних ракет.
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