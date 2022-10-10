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Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

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Понедельник 10 октября 2022 19:01
Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области Фото: украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники "приземлили" вражеский штурмовик Су-25 в Херсонской области в понедельник, 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны в Telegram.

"10 октября, около 14:30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - сказано в сообщении.

Напомним, что недавно украинские силы ПВО сбили российский самолет Су-34 на востоке.

Сегодня РБК-Украина писала, что наши бойцы сбили российскую ракету с помощью ПЗРК "Игла".

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ВСУ Херсонская область
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