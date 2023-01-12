Стреляли из автоматов и минометов. В Сумской ОВА рассказали об атаках оккупантов в сутки

В четверг, 12 января, россияне нанесли удары по двум общинам Сумской области. В результате атаки никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Россияне в течение дня обстреляли Эсманьскую и Середино-Будскую общины", - говорится в сообщении.
Живицкий рассказал, что Эсманскую общину враг обстрелял из минометов, было зафиксировано 14 прилетов. Также открывал автоматные очереди в сторону нашей территории.
"По Середино-Будской общине также противник совершил минометный обстрел, 7 прилетов", - добавил Живицкий.
По его словам, во всех случаях – без жертв и разрушений.
Напомним, что 10 января враг нанес 33 удара по приграничным с Россией территориям Сумской области.
В понедельник, 9 января, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. За сутки оккупанты нанесли 94 удара.
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