ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сумскую область обстреляли из минометов: есть повреждения

Новина українською →
Сумская область, Вторник 10 января 2023 21:56
Сумскую область обстреляли из минометов: есть повреждения Фото: Сумскую область обстреляли из минометов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 января, враг нанес 33 удара по приграничным с Россией территориям Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Под обстрелами русских войск сегодня были Великописаревская и Эсманьская общины.

По Эсманьской общине был зафиксирован 21 удар с территории Российской Федерации. Все удары были произведены из минометного оружия.

Во время обстрела Великописаревской общины оккупанты повредили склады местной фермы. По словам Живицкого, во время двух обстрелов в общине было зафиксировано 12 "прилетов".

"Во всех случаях без жертв", - добавил глава Сумской ОВА

Напомним, вчера кафиры почти 100 раз в день обстреляли приграничные территории Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году