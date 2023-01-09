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Оккупанты за день почти 100 раз обстреляли приграничье Сумской области

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Сумская область, Понедельник 09 января 2023 22:11
Оккупанты за день почти 100 раз обстреляли приграничье Сумской области Фото: Оккупанты за день почти 100 раз обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 9 января, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. За сутки оккупанты нанесли 94 удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"В течение дня враг нанес 94 удара по Шалигинской, Краснопольской, Белопольской и Юнаковской громадам", - сообщил он.

В частности, россияне обстреляли:

  • Шалигинскую громаду из минометов (10 прилетов) и из ствольной артиллерии (27 прилетов);
  • ️️Краснопольскую громаду из ствольной артиллерии (12 прилетов) и из реактивной системы залпового огня (23 прилета);
  • сбросили две взрывчатки с квадрокоптера на территорию области;
  • Белопольскую громаду из минометов с территории россии (12 прилетов).
  • Юнаковскую громаду также из миномета (8 прилетов).

"Во всех случаях - без жертв и пострадавших", - добавил Живицкий.

Напомним, вчера российские войска нанесли 144 удара по приграничью Сумской области.

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