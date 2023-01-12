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Гатили з автоматів та мінометів. У Сумській ОВА розповіли про атаки окупантів за добу

Фото: У Сумській ОВА розповіли про атаки окупантів за добуи (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 12 січня, росіяни завдали ударів по двом громадам Сумської області. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Росіяни протягом дня обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади", - йдеться у повідомленні.

Живицький розповів, що Есманську громаду ворог обстріляв із мінометів, було зафіксовано 14 прильотів. Також відкривав автоматні черги у бік нашої території.

"По Середино-Будській громаді також противник здійснив мінометний обстріл, 7 прильотів", - додав Живицький.

За його словами, у всіх випадках - без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, що 10 січня ворог завдав 33 удари по прикордонним з Росією територіям Сумської області.

У понеділок, 9 січня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу окупанти завдали 94 ударів.

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