Стреляли из автоматов и минометов. В Сумской ОВА рассказали об атаках оккупантов в сутки

Фото: В Сумской ОВА рассказали об атаках оккупантов за сутки (facebook com mod mil rus)

В четверг, 12 января, россияне нанесли удары по двум общинам Сумской области. В результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Россияне в течение дня обстреляли Эсманьскую и Середино-Будскую общины", - говорится в сообщении. Живицкий рассказал, что Эсманскую общину враг обстрелял из минометов, было зафиксировано 14 прилетов. Также открывал автоматные очереди в сторону нашей территории. "По Середино-Будской общине также противник совершил минометный обстрел, 7 прилетов", - добавил Живицкий. По его словам, во всех случаях – без жертв и разрушений.