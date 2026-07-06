"Гастролеры и схематозники": Мадяр отреагировал на коррупционный скандал в СБС

В Силах беспилотных систем разоблачили чиновника на взятке за трудоустройство военнослужащего. Дело уже передано в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командующего СБС Роберта Бровди (Мадяра).
Внутренняя безопасность СБС разоблачила чиновника группировки на получении 2000 долларов взятки - деньги брали за трудоустройство военнослужащего в структуру Сил беспилотных систем. Материалы и доказательства уже были переданы в ДБР.
Бровди подчеркнул, что толерантность к коррупции, насилию или взяточничеству в группировке является нулевой.
По словам Мадяра, ССС стремительно разрастается, объединяя подразделения разной эффективности. Среди бойцов встречаются "гастролеры, симулянты и схематозники", а также случаи проникновения предателей и наводчиков.
Командующий обратился лично ко всем военнослужащим с просьбой сообщать о:
Напомним, с начала 2026 года Силы беспилотных систем нарастили количество поражений в оперативной и стратегической глубине врага на 1150% - ВСУ выключили оккупантам рубильник в Крыму и парализовали связь.
Ранее сообщалось, что украинские военные массированно обесточивают тылы россиян на временно оккупированных территориях, оставляя врага без связи и света, враг пытается спасаться генераторами.
Также британские журналисты рассказывали об одном из самых закрытых подразделений Сил обороны - батальоне беспилотных систем "Kairos" 414-й бригады "Птахи Мадяра", который выполняет спецоперации по поражению объектов в глубоком тылу России - The Times рассказали о подразделении ВСУ, регулярно атакующем цели в России.