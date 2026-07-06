"Гастролеры и схематозники": Мадяр отреагировал на коррупционный скандал в СБС

Что именно обнаружили

Внутренняя безопасность СБС разоблачила чиновника группировки на получении 2000 долларов взятки - деньги брали за трудоустройство военнослужащего в структуру Сил беспилотных систем. Материалы и доказательства уже были переданы в ДБР.

Бровди подчеркнул, что толерантность к коррупции, насилию или взяточничеству в группировке является нулевой.

Что беспокоит командующего

По словам Мадяра, ССС стремительно разрастается, объединяя подразделения разной эффективности. Среди бойцов встречаются "гастролеры, симулянты и схематозники", а также случаи проникновения предателей и наводчиков.

Командующий обратился лично ко всем военнослужащим с просьбой сообщать о: