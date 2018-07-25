Гассієв допустив можливість проведення бою-реваншу проти Усика

Росіянин сказав, що в контракті цей пункт не прописаний

Колишній чемпіон світу за версіями WBA і IBF Мурат Гассієв заявив, що готовий провести реванш проти абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика. Про це російський боксер повідомив в аеропорту Владикавказа під час зустрічі з уболівальниками та журналістами.

"Нічого не будемо міняти в тренувальному процесі, просто будемо працювати над помилками і якомога швидше до цього приступимо.

Поки ніяких розмов про реванш не було, в контракті це не було вказано, але все може помінятися в будь-який момент. Якщо це буде цікаво фанатам і любителям боксу, то в будь-який час і в будь-якому місці", - сказав Гассієв.

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 липня Гассієв в фіналі Всесвітньої боксерської Суперсеріі (WBSS) зазнав поразки одноголосним рішенням суддів. Олександр Усик став четвертим в історії боксу абсолютним чемпіоном світу.