Гассиев допустил возможность проведения боя-реванша против Усика

Новости Спорт 25.07.2018 - 09:55
Фото: Гассиев и Усик (twitter.com/WBsuperSeries)
Фото: Гассиев и Усик (twitter.com/WBsuperSeries)

Россиянин сказал, что в контракте этот пункт не прописан

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев заявил, что готов провести реванш против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. Об этом российский боксер сообщил в аэропорту Владикавказа во время встречи с болельщиками и журналистами.

"Ничего не будем менять в тренировочном процессе, просто будем работать над ошибками и как можно скорее к этому приступим.

Пока никаких разговоров о реванше не было, в контракте это не было указано, но все может поменяться в любой момент. Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то в любое время и в любом месте", - сказал Гассиев.

 

Напомним, в ночь с 21 на 22 июля Гассиев в финале Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) потерпел поражение единогласным решением судей. Александр Усик стал четвертым в истории бокса абсолютным чемпионом мира.

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