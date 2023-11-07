Тушили пожар после удара РФ. В Сумской области спасатели попали под обстрел

Россияне обстреляли один из населенных пунктов Шосткинского района. В результате обстрела в жилищном секторе начался пожар, на тушение которого прибыли спасатели.

"Во время работы пожарных начался повторный вражеский обстрел. Работники ГСЧС вынуждены были срочно эвакуироваться. После завершения атаки они вернулись и окончательно потушили огонь", - рассказали в ГСЧС.

Ситуация в Сумской области

Территория Сумской области одной из первых оказалась под оккупацией после полномасштабного вторжения в РФ. Но даже после деоккупации область продолжает страдать от российской агрессии. Оккупанты регулярно обстреливают пограничные населенные пункты из разного вооружения - от минометов до авиации.

Кроме того, сегодня в Министерстве энергетики Украины сообщали, что под вражеский обстрел попала газовая инфраструктура в Сумской области.

А вчера от российских артиллерийских обстрелов погибла жительница Середины-Буды. Женщина получила осколочное ранение и скончалась в карете скорой помощи.

Учитывая усиление обстрелов, власти Сумской области рассматривают возможность эвакуировать всех детей из зоны 30 километров от границы с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.