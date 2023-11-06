ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из артиллерии ударили по Середино-Буде в Сумской области: погибла женщина

Середина-Буда, Понедельник 06 ноября 2023 16:21
UA EN RU
Россияне из артиллерии ударили по Середино-Буде в Сумской области: погибла женщина Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 6 ноября, из артиллерии ударили по городу Середина-Буда в Сумской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Около 8:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры города Середина-Буда в Сумской области.

В результате атаки врага 63-летняя женщина получила осколочное ранение и умерла в карете скорой помощи.

Россияне из артиллерии ударили по Середино-Буде в Сумской области: погибла женщина

Фото: Женщина (facebook.com/pgo.gov.ua)

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ситуация в Сумской области

Напомним, что российская армия захватила часть Сумской области в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Однако регион был полностью освобожден в марте-апреле.

После этого российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы из минометов, артиллерии, дронов и другого вооружения.

Так, 26 октября из-за российских обстрелов погиб 16-летний парень. Позже оккупанты также атаковали Сумскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 2 "Шахеда".

Недавно стало известно, что в Сумской области хотят эвакуировать всех детей из зоны 30 км от границы с Россией. Причиной этого стало увеличение количества обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Война в Украине
NEWS
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
DAILY
Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику