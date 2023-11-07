ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли газовую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях

Вторник 07 ноября 2023 12:42
UA EN RU
Россияне обстреляли газовую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях Фото: россияне обстреляли газовую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате вражеских обстрелов повреждена газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов. Есть отключенные абоненты", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас продолжаются работы по восстановлению.

Последний обстрел Украины

Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины разными типами ракет и ударными дронами. Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 15 из 22 дронов-камикадзе "Шахед" и одной ракеты Х-59.

Оккупанты били по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандером-М". В результате повреждены дома и музей в исторической части города. Кроме того, под атакой была припортовая инфраструктура Одесской области, куда войска РФ направили "Шахеды". Пострадали 8 человек.

А сегодня утром в Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремели взрывы. Военные предупредили об угрозе применения врагом ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Сумская область Война России против Украины
NEWS
СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине
СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки