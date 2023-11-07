Россияне обстреляли газовую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях

В результате вражеских обстрелов повреждена газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов. Есть отключенные абоненты", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас продолжаются работы по восстановлению.

Последний обстрел Украины

Напомним, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины разными типами ракет и ударными дронами. Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 15 из 22 дронов-камикадзе "Шахед" и одной ракеты Х-59.

Оккупанты били по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандером-М". В результате повреждены дома и музей в исторической части города. Кроме того, под атакой была припортовая инфраструктура Одесской области, куда войска РФ направили "Шахеды". Пострадали 8 человек.

А сегодня утром в Кривом Роге (Днепропетровская область) прогремели взрывы. Военные предупредили об угрозе применения врагом ракет.