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Гасили пожежу після удару РФ. У Сумській області рятувальники потрапили під обстріл

Фото: росіяни обстріляли рятувальників у Сумській області (Павло Петров)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області рятувальники потрапили під російський обстріл, коли ліквідовували наслідки попереднього удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Росіяни обстріляли один із населених пунктів Шосткинського району. В результаті обстрілу в житловому секторі зайнялася пожежа, на гасіння якої прибули рятувальники.

"Під час роботи вогнеборців почався повторний ворожий обстріл. Працівники ДСНС змушені були терміново евакуюватися. Після завершення атаки вони повернулися і остаточно приборкали загоряння", - розповіли в ДСНС.

Ситуація в Сумській області

Територія Сумської області одною з перших опинилася під окупацією після повномасштабного вторгнення РФ. Але навіть після деокупації область продовжує страждати від російської агресії. Окупанти регулярно обстрілюють прикордонні населені пункти з різного озброєння - від мінометів до авіації.

Крім того, сьогодні в Міністерстві енергетики України повідомляли, що під ворожий обстріл потрапила газова інфраструктура в Сумській області.

А вчора від російського артилерійського обстрілу загинула мешканка Середини-Буди. Жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги.

З огляду на посилення обстрілів, влада Сумської області розглядає можливість евакуювати всіх дітей з зони 30 кілометрів від кордону з Росією.

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Сумська областьДСНСВійна Росії проти України