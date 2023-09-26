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Тушили пожар под Бахмутом. Спасатели попали под обстрел россиян (видео)

Донбасс, Вторник 26 сентября 2023 15:52
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Тушили пожар под Бахмутом. Спасатели попали под обстрел россиян (видео) Фото: спасатели попали под обстрел РФ в Бахмутском районе Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели попали под обстрел в Бахмутском районе Донецкой области. К счастью, никто из них не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Спасатели Торецка попали под вражеский обстрел", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, спасатели работали на пожаре в пгт Пивничное Бахмутского района. Пожар, по данным пожарных, возник из-за атаки россиян.

"В это время оккупанты начали повторный обстрел. К счастью, никто из спасателей не пострадал", - добавили в ГСЧС Украины.

Обстрелы спасателей в Украине

Российские войска постоянно обстреливают пожарные части в разных областях и городах Украины. Так, в середине сентября российские оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Казачьей Лопани Харьковской области. К счастью, спасатели тоже не пострадали.

Кроме того, оккупанты в мае атаковали пожарную часть в Днепропетровской области, в результате чего пострадал человек. Также в апреле российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.

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Донецкая область Бахмут Торецк
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