Тушили пожар под Бахмутом. Спасатели попали под обстрел россиян (видео)

Спасатели попали под обстрел в Бахмутском районе Донецкой области. К счастью, никто из них не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Спасатели Торецка попали под вражеский обстрел", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, спасатели работали на пожаре в пгт Пивничное Бахмутского района. Пожар, по данным пожарных, возник из-за атаки россиян.

"В это время оккупанты начали повторный обстрел. К счастью, никто из спасателей не пострадал", - добавили в ГСЧС Украины.

Обстрелы спасателей в Украине

Российские войска постоянно обстреливают пожарные части в разных областях и городах Украины. Так, в середине сентября российские оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Казачьей Лопани Харьковской области. К счастью, спасатели тоже не пострадали.

Кроме того, оккупанты в мае атаковали пожарную часть в Днепропетровской области, в результате чего пострадал человек. Также в апреле российские войска дважды обстреляли пожарную часть в Харьковской области.