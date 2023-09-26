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Гасили пожежу під Бахмутом. Рятувальники потрапили під обстріл росіян (відео)

Донбас, Вівторок 26 вересня 2023 15:52
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Гасили пожежу під Бахмутом. Рятувальники потрапили під обстріл росіян (відео) Фото: рятувальники потрапили під обстріл РФ у Бахмутському районі Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники потрапили під обстріл в Бахмутському районі Донецької області. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Рятувальники Торецька потрапили під ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, вогнеборці працювали на пожежі в смт Північне Бахмутського району. Пожежа, за даними рятувальників, виникла через атаку росіян.

"В цей час окупанти розпочали повторний обстріл. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав", - додали в ДСНС України.

Обстріли рятувальників в Україні

Російські війська постійно обстрілюють пожежні частини у різних областях та містах України. Так, в середині вересня, російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області. На щастя, рятувальники не постраждали.

Крім того, окупанти в травні атакували пожежну частину у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждала людина. Також у квітні російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.

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Донецька область Бахмут Торецк
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