ДАБІ почала позапланову перевірку свого територіального органу у Львові, - Строкач

Фото: Олександр Строкач (poglyad.tv)

Строкач прибув до Львова

В.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олександр Строкач у зв'язку з численними скаргами і сигналами про прояви корупції з боку департаменту інспекції у Львівській області сьогодні прибув до Львова, щоб особисто розібратися в ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДАБІ.

Під час зустрічі з головою Львівської облдержадміністрації Маркіяном Мальським обговорили співробітництво з розвитку містобудівної діяльності на території регіону і звернули увагу на необхідність підвищення рівня якості надання адміністративних послуг в будівництві.

"З Львівської області в Держархбудінспекцію сьогодні надходить багато нарікань з боку як громадян, так і забудовників. Громадськість скаржиться на незаконні забудови, що порушують встановлені норми містобудівного законодавства, і на ігнорування таких фактів територіальними органами ДАБІ. З іншого боку, забудовники, інвестори вказують на корумпованість департаменту ДАБІ у Львівській області. Ми розуміємо, що така ситуація негативно позначається на розвитку регіону. Тому Держархбудінспекція почалп цільову позапланову перевірку діяльності територіального органу ДАБІ", – повідомив Строкач.

Разом з тим він закликав представників бізнесу до партнерства у боротьбі з проявами корупції. Строкач нагадав: якщо є обґрунтовані підстави, слід негайно інформувати правоохоронні органи та центральний офіс.

Під час наради з працівниками територіального органу Строкач наказав негайно припинити тиск з боку посадових осіб Держархбудінспекції на суб'єктів містобудування.

"Такі дії є не тільки порушенням закону – вони гальмують розвиток соціально і економічно важливих сфер. І кожен повинен розуміти, що йому доведеться відповідати", – наголосив в.о. голови ДАБІ.

Зараз центральний апарат Держархбудінспекції почав цільову позапланову перевірку діяльності департаменту ДАБІ у Львівській області, за результатами якої будуть зроблені висновки і вжиті заходи.

"Посадові особи зобов'язані чітко усвідомлювати, що будь-яке протиправне діяння буде мати відповідну реакцію і наслідки. Такий підхід стане стримуючим фактом для багатьох і дозволить навести порядок в містобудуванні", – зазначив Строкач.