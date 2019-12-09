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ГАСИ начала внеплановую проверку своего территориального органа во Львове, - Строкач

Новости » Политика     09.12.2019 - 17:29
ГАСИ начала внеплановую проверку своего территориального органа во Львове, - Строкач
Фото: Александр Строкач (poglyad.tv)

Строкач прибыл во Львов

И.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Александр Строкач в связи с многочисленными жалобами и сигналами о проявлениях коррупции со стороны департамента инспекции во Львовской области сегодня прибыл во Львов, чтобы лично разобраться в ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГАСИ.

Во время встречи с главой Львовской облгосадминистрации Маркияном Мальским обговорили сотрудничество по развитию градостроительной деятельности на территории региона и обратили внимание на необходимость повышения уровня качества предоставления административных услуг в строительстве.

"Из Львовской области в Госархстройинспекцию сегодня поступает много нареканий со стороны как граждан, так и застройщиков. Общественность жалуется на незаконные застройки, нарушающие все установленные нормы градостроительного законодательства, и на игнорирование таких фактов территориальными органами ГАСИ. С другой стороны, застройщики, инвесторы указывают на коррумпированность департамента ГАСИ в Львовской области. Мы понимаем, что такая ситуация негативно сказывается на развитии региона. Поэтому Госархстройинспекция начала целевую внеплановую проверку деятельности территориального органа ГАСИ", – сообщил Строкач.

Вместе с тем он призвал представителей бизнеса к партнерству в борьбе с проявлениями коррупции. Строкач напомнил: если есть обоснованные основания, следует немедленно информировать правоохранительные органы и центральный офис.

Во время совещания с работниками территориального органа Строкач приказал немедленно прекратить давление со стороны должностных лиц Госархстройинспекции на субъектов градостроительства.

"Такие действия являются не только нарушением закона – они тормозят развитие социально и экономически важных сфер. И каждый должен понимать, что будет ему придется отвечать", – подчеркнул и.о. главы ГАСИ.

Сейчас центральный аппарат Госархстройинспекции начал целевую внеплановую проверку деятельности департамента ГАСИ во Львовской области, по результатам которой будут сделаны выводы и приняты меры.

"Должностные лица обязаны четко осознавать, что любое противоправное действие будет иметь соответствующую реакцию и последствия. Такой подход станет сдерживающим фактом для многих и позволит навести порядок в градостроительстве", – отметил Строкач.

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