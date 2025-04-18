В ХАМАС заявили о готовности освободить всех заложников, назвали условие

ХАМАС хочет заключить соглашение о прекращении войны в Секторе Газа. Группировка намерена обменять всех израильских заложников на палестинцев, заключенных в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Халиль аль-Хайя, лидер группировки в Газе, возглавляющий переговорную группу, заявил, что группировка не согласится на промежуточные соглашения, заняв позицию, которую Израиль вряд ли примет, и которая может еще больше отсрочить прекращение разрушительных обстрелов, возобновившихся в последние недели.

"Нетаньяху и его правительство используют соглашения как прикрытие для своей политической повестки дня, в основе которой лежит продолжение войны на уничтожение и голод, даже если ценой этого будет принесение в жертву всех своих заключенных (заложников). Мы не будем участвовать в проведении этой политики", - сказал Хайя, обращаясь к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Последний раунд переговоров по восстановлению режима прекращения огня и освобождению израильских заложников закончился без видимого прорыва, сообщили палестинские и египетские источники.

Хайя заявил, что ХАМАС принял предложение посредников, Катара и Египта, освободить часть заложников в обмен на палестинцев, заключенных Израилем, и начать переговоры о реализации второго этапа соглашения о прекращении огня, включающего прекращение войны и вывод израильских сил из Газы.

Он обвинил Израиль в том, что тот выдвинул контрпредложение с "невозможными условиями".