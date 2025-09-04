Гарвард одержал победу над администрацией Трампа: остановка финансирования незаконна
Суд обязал восстановить более 2 млрд долларов федерального финансирования для Гарвардского университета, которые заморозил Белый дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что федеральный судья встал на сторону престижного вуза в его попытке восстановить более 2 млрд долларов федерального финансирования для нужд научных исследований, которые были заморожены Белым домом.
Судья окружного суда США Эллисон Берроуз отклонила аргументы администрации о том, что университет стал ее мишенью из-за попытки бороться с антисемитизмом на кампусе.
Пресс-секретарь Белого дома Лиз Гастон в комментарии CNN отметила, что администрация Трампа "немедленно обжалует" сегодняшнее решение.
Она отметила, что для любого беспристрастного наблюдателя очевидно, что Гарвардский университет не смог защитить своих студентов от преследований и "позволил процветать дискриминации на своем кампусе в течение многих лет".
"Гарвард не имеет конституционного права на средства налогоплательщиков и остается непригодным для получения грантов в будущем", - сказала Гастон.
Притеснения Гарварда со стороны Белого дома
Весной президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Гарвардского университета, обвинив заведение в трудоустройстве "радикально левых идиотов", которые "могут научить только поражениям".
Гарвардский университет объявил о временной заморозке найма сотрудников, ссылаясь на "финансовую неопределенность, вызванную федеральными изменениями в политике".
В мае администрация Трампа запретила вузу принимать иностранных студентов.
В начале августа Белый дом пригрозил отобрать патенты у Гарвардского университета из-за якобы нарушения закона о федеральных исследовательских грантах. У заведения есть время до 5 сентября для дачи объяснений.