Гарвард здобув перемогу над адміністрацією Трампа: зупинка фінансування незаконна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що федеральний суддя став на бік престижного вишу в його спробі відновити понад 2 млрд доларів федерального фінансування на потреби наукових досліджень, що були заморожені Білим домом.

Суддя окружного суду США Еллісон Берроуз відхилила аргументи адміністрації про те, що університет став її мішенню через спробу боротися з антисемітизмом на кампусі.

Прессекретарка Білого дому Ліз Гастон у коментарі CNN зазначила, що адміністрація Трампа "негайно оскаржить" сьогоднішнє рішення.

Вона зазначила, що для будь-якого неупередженого спостерігача очевидно, що Гарвардський університет не зміг захистити своїх студентів від переслідувань і "дозволив процвітати дискримінації на своєму кампусі протягом багатьох років".

"Гарвард не має конституційного права на кошти платників податків і залишається непридатним для отримання грантів у майбутньому", - сказала Гастон.