Трамп не оставил выбора: престижные университеты США вынуждены сокращать свою деятельность

Гарвард приостанавливает прием на работу из-за "финансовой неопределенности" в связи с политикой Дональда Трампа. Накануне его администрация отменила гранты и контракты на сумму 400 миллионов долларов для Колумбийского университета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Что известно об ограничениях в работе топовых университетов

10 марта руководство Гарвардского университета объявило о временном замораживании найма, ссылаясь на "значительную финансовую неопределенность". Университет планирует приостановить прием на работу на текущий семестр.

Этому заявлению предшествовало решение администрации Трампа отменить гранты и контракты на сумму 400 миллионов долларов для Колумбийского университета из-за неспособности преодолеть антисемитизм. Об этом стало известно 7 марта.

Кроме этого, администрация Трампа сейчас активно проводит проверку федеральных фондов в колледжах и университетах.

"Временное замораживание имеет целью сохранить финансовую гибкость, пока мы лучше не поймем, как будут происходить изменения в федеральной политике, и не сможем оценить масштаб их влияния", - заявило руководство Гарвардского университета в обращении к преподавателям и сотрудникам.

Чем обусловлена такая политика Трампа

Гарвардский и Колумбийский университеты стали площадкой для пропалестинских протестов после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Именно из-за неспособности Колумбийского университета якобы решать проблему антисемитизма ему урезали финансирование. Подобную проверку по отношению к антисемитизму проводят и в Гарварде.

Гарвард и Колумбия относятся к 10 университетским городкам, которые планирует посетить федеральная рабочая группа по борьбе с антисемитизмом.

Добавим, что еще 4 марта Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования любое учебное заведение, которое допускает "незаконные протесты". По его словам, агитаторов разоблачат и посадят в тюрьму.

Отметим также, что в прошлом году в рейтинге национальных университетов США из 312 высших учебных заведений Гарвардский университет занял первое место, Колумбийский - пятое.