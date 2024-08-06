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Харрис получила поддержку 99% делегатов от Демократической партии на пост президента США

Вторник 06 августа 2024 15:58
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Харрис получила поддержку 99% делегатов от Демократической партии на пост президента США Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вице-президент США Камала Харрис вошла в историю, став первой женщиной с цветной кожей, победившей в президентской номинации от основной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Харрис получила поддержку 99% из 4 567 делегатов, о чем сообщил Демократический национальный комитет (ДНК). Голосование проходило виртуально в течение пяти дней, а не лично на Демократическом национальном съезде, который начнется 19 августа в Чикаго.

Секретарь съезда Джейсон Рэй должен подтвердить результаты голосования, прежде чем Харрис и ее будущий кандидат на пост вице-президента примут номинацию.

Харрис, чьи родители были иммигрантами из Индии и Ямайки, может стать первой чернокожей женщиной и первым человеком южноазиатского происхождения, занимающим пост президента. Она оказалась в верхней части партийного билета после того, как 21 июля президент Джо Байден снял свою кандидатуру, расчистив путь для восхождения Харрис.

В течение двух недель партия поспешила объединиться вокруг Харрис, переработала свое послание, собрала миллионы долларов и попыталась задействовать энтузиазм в отношении нового кандидата. Харрис провела быстрый поиск кандидата на пост вице-президента и привлекла новых советников.

Ожидается, что сегодня Харрис объявит своего кандидата на пост вице-президента, после чего проведет совместный предвыборный митинг в Филадельфии и отправится в турне по штатам.

Что предшествовало

Харрис вступила в предвыборную гонку после того, как президент США Джо Байден решил снять свою кандидатуру из-за провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Недавно Харрис была официально объявлена кандидатом в президенты США от Демократической партии. За нее проголосовали 3923 демократа.

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