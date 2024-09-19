Харрис планирует на следующей неделе встретиться с Зеленским в Вашингтоне, - Bloomberg

О соответствующих планах американской чиновницы и кандидатки в президенты на предстоящих выборах о встрече с Зеленским американским СМИ рассказал "источник, знакомый с вопросом".

Зеленский во время визита в Штаты намерен представить план победы Украины как действующему лидеру США Джо Байдену, так и кандидатам в президенты "демократке" Камале Харрис и "республиканцу" Дональду Трампу.

"Он должен представить план Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце. Он также хочет поделиться планами с Харрис и Трампом", - говорится в публикации Bloomberg.

Ожидается, что во время своего визита в США президент Украины будет настаивать на членстве страны в НАТО и Европейском союзе.

Кроме того, пишет Bloomberg, Зеленский во время визита в Штаты, скорее всего, заключит экономические и сохранные соглашения, и будет поднимать вопросы о поставках более передового оружия в рамках украинского плана победы.

О предстоящей встрече Зеленского и Гаррис ранее сообщало CNN.

Что предшествовало

Напомним, этой ночью Reuters писало, что кандидат в президенты США Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Зеленским на следующей неделе.

Вчера президент Зеленский рассказал о готовности плана победы Украины. По его словам, самое главное теперь - решимость реализовать.

Также ранее стало известно, что Зеленский 25 сентября выступит на заседании Генассамблеи ООН в США.