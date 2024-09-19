Гарріс планує наступного тижня зустрітися із Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg

Про відповідні плани американської чиновниці та кандидатки в президенти на майбутніх виборах щодо зустрічі з Зеленським американським ЗМІ розповіло "джерело, обізнане з питанням".

Зеленський під час візиту до Штатів збирається представити план перемоги України як чинному лідеру США Джо Байдену, так і кандидатам в президенти "демократці" Камалі Гарріс та "республіканцю" Дональду Трампу.

"Він має представити план Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця. Він також хоче поділитися планами з Гаррісом і Трампом", - йдеться в публікації Bloomberg.

Очікується, що під час свого візиту до США президент України наполягатиме на членстві країни в НАТО та Європейському Союзі.

Крім того, пише Bloomberg, Зеленський під час візиту до Штатів, скоріш за все, укладатиме економічні та безпекові угоди, та підніматиме питання щодо постачання більш передової зброї в рамках українського плану перемоги.

Про майбутню зустріч Зеленського і Гарріс раніше повідомляло CNN.

Що передувало

Нагадаємо, цієї ночі Reuters писало, що кандидат в президенти США Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Зеленським наступного тижня.

Вчора президент Зеленський розповів про готовність плану перемоги України. За його словами, найголовніше тепер - рішучість реалізувати.

Також раніше стало відомо, що Зеленський 25 вересня, виступить на засіданні Генасамблеї ООН у США.