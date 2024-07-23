Харрис опережает Трампа в свежем соцопросе

Издание привело данные собственного соцопроса, согласно результатам которого, Харрис опережает Трампа - ее поддерживают 44% опрошенных, а бывшего президента - 42%.

При этом до выхода Байдена из предвыборной гонки у обоих канидатов было по 44%, а в начале месяца Трамп опережал Харрис на 1%.

Как пишет Reuters, результаты могут свидетельствовать о некотором ограниченном движении в сторону демократов

Также в ходе своего первого предвыборного митинга Харрис раскритиковала своего оппонента.

"В этой кампании я обещаю вам, что с гордостью поставлю свой послужной список против его (Дональда Трампа - ред.) хоть в любой день недели… Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?" - заявила она в ходе выступления.

Так чиновница ответила на упреки спикера Трампа Стивена Чунга.

"Удручающий послужной список Камалы Харрис - это полный провал и абсолютная некомпетентность. Ее политика - это политика Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), и наоборот", - заявлял он.