RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харрис опережает Трампа в свежем соцопросе

Фото: Камала Харрис, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вице-президент США Камала Харрис, которая баллотируется на пост главы государства, опережает своего конкурента Дональда Трампа в свежем соцопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание привело данные собственного соцопроса, согласно результатам которого, Харрис опережает Трампа - ее поддерживают 44% опрошенных, а бывшего президента - 42%. 

При этом до выхода Байдена из предвыборной гонки у обоих канидатов было по 44%, а в начале месяца Трамп опережал Харрис на 1%. 

Как пишет Reuters, результаты могут свидетельствовать о некотором ограниченном движении в сторону демократов 

Также в ходе своего первого предвыборного митинга Харрис раскритиковала своего оппонента. 

"В этой кампании я обещаю вам, что с гордостью поставлю свой послужной список против его (Дональда Трампа - ред.) хоть в любой день недели… Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?" - заявила она в ходе выступления. 

Так чиновница ответила на упреки спикера Трампа Стивена Чунга.

"Удручающий послужной список Камалы Харрис - это полный провал и абсолютная некомпетентность. Ее политика - это политика Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), и наоборот", - заявлял он. 

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис.

Согласно данным СМИ, Харрис уже набрала достаточное количество голосов среди демократов, чтобы стать официальным кандидатом в президенты США от партии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКамала ХаррисПрезидентские выборы